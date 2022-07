Fanny Lu, exentrenadora de La Voz Kids, se divorció porque le pusieron ‘cachos’ con su mejor amiga

Fanny Lucía Martínez Buenaventura, mejor conocida como Fanny Lu, es una de las artistas colombianas más reconocidas del país gracias a diferentes éxitos como ' No te pido flores’ o ‘tú no eres para mi’, y por su paso por el reality La Voz Kids.

En una reciente entrevista con el influenciador Omar Vásquez y su personaje ‘La Diva Rebeca’ se refirió a un fuerte episodio en su vida emocional: la razón por la que se divorció de su esposo y el papá de sus dos hijos Mate o y Valentina.

Según su testimonio, el matrimonio con Juan Carlos Madriñán se acabó porque él le fue infiel muchas veces con su mejor amiga, pero que fue algo que le sirvió: “la verdad aprendí mucho, no paso nada, y todo lo que he aprendido me lo ha enseñado Dios y cuesta mucho entenderlo”.

Le puede interesar: La Voz Kids: la presentación que ‘derritió de amor’ a Carolina Cruz y Jessica Cediel

“Yo necesitaba esos cachos. Yo creo que desde hace tiempo él (Dios) me decía que yo no era feliz, él tampoco, que no le conviene, que no éramos el uno para el otro, que divinos los hijos que le dio, pero ya deben terminar y al ver que yo no tocaba fondo pues me pasó esto por no escuchar. Uno debe estar atento a los mensajes que Dios le manda a uno”, agregó.

Sobre su amiga dijo ya la perdonó y que no tiene problema cuando la ve por llevar a los hijos con el papá: “yo al principio le decía maldita y después bendita”.

Vea también: “Volví a nacer”: Kany García sobre el grave accidente que sufrió antes de La Voz Kids

“Yo amo a las mujeres y siempre he invitado a que haya alianza, sororidad, pero muchas veces hay que entender, para cambiar, que las mujeres tenemos mucha envidia la una de la otra y hay mucha competencia, entonces nos ponemos zancadilla y nos quitamos el marido, en fin, y yo creo que ella también tenía mucho que aprender y las dos hemos aprendido. Nos ha dolido, pero hemos salido a flote”, añadió Fanny Lu.

Además, aseguró que ‘no hay mal que por bien no venga’ y que ahora la pareja con la que está la tiene enamorada: “Yo me disfruto ese novio divino, esa es mi recompensa, si eso no pasa no lo hubiera tenido a él que es mi angelito, que me da toda la felicidad del mundo y con quien me voy a casar”.

Lea también: ¿Qué es el crup? La enfermedad que afecta a Lucca, el hijo de Laura Tobón

“Uno como mujer debe tener claro sus valores y hasta donde está dispuesta a llegar. Mirar y ver que hay gente que se equivoca y que de eso se aprende, la vida le puso ese camino y ya el dolor pasó”, complementó Fanny Lu.

Por último, comentó que escribió una canción en específico al tema, pero no la sacó porque no quería sacar algo sobre un tema que le dolía, sino canciones a temas que le gustaran como ser aliada de las mujeres que la acompañan y la quieren.