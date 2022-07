El antes y después de estos tres famosos colombianos

Los años no solamente hacen más sabios a las personas, sino que generan un cambio, para bien o para mal, pero eso es subjetivo, por eso, hoy como jueves de recordar, traemos algunas fotos de famosos en su antes y su después

Elianis Garrido

Antes

“Día de mi bautizo, tenía 2 años . La conocí la semana pasada, pues la tenía una familiar y me la envío, me causó mucha ternura mi versión de esa época. No tengo recuerdos de ese día, pero definitivamente estaba feliz” afirmó la actriz y presentadora al recordar su niñez

Después

Aparte de ser bella físicamente, la presentadora se ha destacado por tener mucho talento para la danza, llegando a ser incluso, la bailarina de muchos videos musicales, sobre todo para la champeta

Pipe Bueno

Antes

“Pa los que preguntan que a quien me parezco de mis padres, pues bueno, creo que aquí queda clara la respuesta”

Después

No ha cambiado mucho, afirman algunos y por eso mismo tiene a la mayoría de mujeres locas por él. Su hijo Máximo ha heredado la bella de sus dos padres, pues el pequeño también tiene muchas características de su madre.

Maluma

Antes

Maluma cuando era solo Juan Luis. A pesar de que el cantante no lo aclara, por lo que se ve, podría tener entre dos a cuatro años. En definitiva, encantador desde muy pequeño, además de, por lo que vimos, con una personalidad arrolladora y muy conquistador.

Después

En definitiva, uno de los cantantes y famosos más apetecidos y con más fanáticas al rededor, es Maluma, que se ha destacado por ser, aparte de talentoso, muy bello. A pesar de que muchas de sus características si han madurado, algunos afirman que su cara es exactamente la misma y conserva su gracia