Puntos a favor y en contra de volver con un ex

Por estos días volver con el ex está de moda. Muchos de los famosos colombianos han decidido darle una segunda oportunidad a sus examores, algunos han funcionado y otros no. De hecho, al parecer a la única que le ha funcionado ha sido a Jlo y Ben Affleck, que luego de 20 años, han decidido llegar al altar. Por eso, si usted está pensando en volver con un ex, tenga en cuenta estos puntos a favor y en contra a la hora de tomar la última decisión:

Puntos a favor

Ya se conocen íntimamente: Una de las cosas que más asustan de conocer a alguien desde cero, es precisamente no saber cómo o qué hacer en la cama o que simplemente no haya química. Por eso, volver con un ex puede ser un punto a favor, pues luego de tanto, es obvio que ya conoce muchas cosas del otro, dónde tocar, qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento.

No tiene que volver a pasar los primeros momentos incómodos: Al inicio todo es incierto, la primera vez que se ve a la familia, se va a la casa y tiene que presentarse hasta con el perro. Todos en algún momento de la vida han tenido que pasar por ese momento incómodo de la primera impresión con la familia y los amigos, algunas veces incómodas. Por eso puede haber algo positivo, teniendo en cuenta que ya se conoce a la familia y si las cosas terminaron bien, puede que la cena familiar sea agradable para ‘adelantar cuaderno’.

Retomar los sueños y planes que alguna vez tuvieron: Hay muchas cosas que pudieron haber cambiado desde que se separaron, pero otras cuantas no y pueden seguir compartiendo. Hay planes de planes, es decir, que solamente ustedes disfrutaban, por ende pueden volver a retomar esos pequeños placeres en donde encontraban más unión.

Puntos en contra

Repetir los errores y volver a caer en situaciones tóxicas: Por algo se separaron. Hay situaciones o peleas que nunca se olvidan y si esta persona no ha trabajado lo suficiente en sí mismo, es probable que puedan caer en situaciones similares. Incluso puede tornarse todo peor, a pesar de que no quieran, pues a veces por más amor, simplemente las personalidades son tan diferentes que ya no hay más por donde avanzar o mejor.

Que la otra persona no esté dispuesta realmente a cambiar: Puede que una de las cosas más emocionantes de volver a ver a esa persona, es darse cuenta de que aún, a pesar del tiempo, tienen mucha química. Sin embargo, una relación va más allá de tener química, pues se tiene que ser muy responsable y consecuente con la decisión. Si terminaron es porque algo, sea lo que sea, no funcionó, por ende, si quieres volver a retomar una relación seria, es necesario que pongan sobre la mesa lo que necesitan cambiar y que sea mutuo. Si esa persona está tomando la decisión desde la emoción y no se esfuerza racionalmente, puede que no lo logren.

Que la familia de la otra persona ya lx odie: Así como pudieron terminar las cosas muy bien, puede que no tanto y más si la otra persona ya haló mal en su familia y amigos. Las cosas se van a tornar completamente incómodas si es el caso, incluso llegando a ser dolorosas o hacerlx sentir mal si una persona de la familia decide no saludar, mirar mal o decir alguna ofensa.