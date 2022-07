La Voz Kids: Fanáticos de Morat reaccionaron a presentación del niño que cantó ‘No se va’

En el segundo capítulo de La Voz Kids se presentó Emanuel, un niño de 11 años que manifestó ser fanático del rock por la influencia de su padre y que espera llegar lejos en el concurso interpretando canciones de este género.

Sin embargo, el chico no se presentó con un tema rockero, si no con la canción del grupo Morat llamada ‘No se va’, que le valió para conquistar a los tres entrenadores, quienes no dudaron en girar su silla.

La interpretación de Emanuel no solamente emocionó a Nacho, Andrés Cepeda y Kany García, sino también a los fanáticos de la agrupación, quienes se volcaron a las redes sociales a dar su punto de vista de la presentación.

“Lo bueno es que el pelao canto una canción de Morat”, “no le falló a rololandia”, “sería el colmo que no hubieran volteado con ese temazo”, “las canciones de Morat son tan preciosas”, “escuchar esa canción fue lo mejor del programa de hoy”, entre otros han sido los comentarios.

Emanuel optó por irse con Cepeda quizás porque de los tres entrenadores, él alguna vez hizo rock con su antigua banda Poligamia, pues el niño señaló que, aunque le gusta esa canción de Morat por la letra, es fanático del rock.

Estas son algunas de las reacciones por la interpretación de ‘no se va’ de Morat en La Voz Kids:

Tqm niño que canto no se va de morat. #LaVozKids — Julian Velasco (@julianvelascoe) July 20, 2022

Lo bueno es que el pelao canto una canción de Morat 🫴🏼💕#LaVozKids — ValenFeliz 🐺 (@tossevalen2003) July 20, 2022

Sería el colmo que los jurados no hubiesen volteado a escoger al niño que cantó tremendo temazo de Morat, "no se va", en #LaVozKids. Solo el tema da para girar. #LaVozKidsColombia. — Juanmi Ayala Jimenez (@yala_jimenez) July 20, 2022

DIOS CANTÓ NO SE VA

CANTO UNA CANCIÓN DE MORAT

🛐#LaVozKids — Lala²⁸×͜×|H|🇨🇴 (@Lalalvslarry) July 20, 2022

Escuchar una cancion de morat en la voz es lo mejor #LaVozKids — Moratbgta (@moratbgta) July 20, 2022

CANTARON UNA CANCIÓN DE MORAT, QUE LINDO TODO #LaVozKids pic.twitter.com/BFIcNd6AUq — Ana 🍂 (@lostonbesson) July 20, 2022

Así fue la interpretación de Emanuel de la canción ‘No se va’ de Morat en La Voz Kids: