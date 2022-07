(Video) “Sueño con que mi abuela se recupere”: Santiago cantó con el corazón en La Voz Kids

En el capítulo de este martes de La Voz Kids el rock se tomó el diamante del reality, primero con Emanuel, un niño que manifestó ser fanático de la música de los 80′s y ser seguidor de bandas como Guns n’ Roses y Metallica; y después con Santiago, un menor influenciado por su abuela, quien creció en este género musical.

La abuela de Santiago, en su juventud, cantaba en bandas de rock y tenía una gran proyección en la música; sin embargo, sufrió un accidente que la dejó en coma y la alejó de los escenarios.

“Un día que no estaba en mis sentidos tuve un accidente muy grave y me quemé el 50% del cuerpo… no pude volver a cantar”, comentó la señora.

El niño, entre lágrimas, comenta que él tiene un vínculo muy especial con su abuela, porque cuando él nació, la familia le hablaba a la señora con la esperanza de que ella volviera del coma en el que se encontraba y al escuchar la noticia de la llegada de Santiago la trajo de vuelta.

“Santiago me ha ayudado a olvidar mi pasado y también a crecer, me llena de fe y me ha dado ganas de vivir. Formé un semillero de iniciación musical a niños de 5 a 15 años”, comentó la mujer.

“Yo sueño con que mi abuela se recupere algún día cante o no conmigo, pero la quiero ver feliz”, dijo Santiago antes de subirse al diamante de La Voz Kids.

Cuando llegó la hora de la verdad, el chico interpretó ‘Recuérdame’ de La Quinta Estación de una manera tan majestuosa, que Cepeda bloqueó a Kany y se volteó junto con Nacho para convencer al chico de formar parte de alguno de los dos equipos.

Santiago decidió irse con Nacho y ahora piensa en la segunda ronda del reality.