Karen Sevillano estalla de rabia con su pareja y lo hace saber en sus redes

Tal parece que la espectacular Karen Sevillano cayó en una de las principales discusiones que viven muchas personas con sus parejas, familiares y amigos. Se trata de la tardanza en responder a través de los chats.

Es así como la influencer publicó un clip que se hizo viral en el que le reclama a su novio de contestarle de inmediato, tal como aparentemente ella sí lo hace. “Me da una rabia cuando yo le escribo a mi novio a las 12 y 51, y no me responde a las 12 y 51 ¡¿Qué tanto puede estar haciendo un hombre en un minuto?! ¡Dios mío! Si vos queres terminar decime de una vez: terminemos”, exclama.

Pero no quedó allí, pues fue tanta la rabia al respecto por la falta de su novio, que le sugirió de una manera toxica y divertida finalizar la relación que los une, pues considera que no merece la falta de atención. “Terminemos y yo te dejo tu vida en paz, tranquila y para siempre. Pero tanto desprecio, tanto menosprecio. Hombre no, no me lo merezco”.

El post se llenó de divertidas reacciones de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en alentarla a hacerlo, mientras otros simplemente dejaron sus carcajadas por su jocoso reclamo.

¿Te pasa lo mismo de Karen Sevillano?

Cuando dos personas se están conociendo y están interesadas la una en la otra emite señales para demostrar que se sienten atraídas. El problema es que este proceso, que antes se desarrollaba en persona, ahora se vive a través de las redes y el teléfono, por lo que la poca inmediatez a veces lo complica todo.

Es por ello que el tiempo es ahora una forma muy fácil de saber si la otra persona está interesada. Y lo normal es que, si ambas personas tienen el mismo nivel de ganas y entusiasmo por seguir la relación, los mensajes sean fluidos.