Lina Tejeiro le regaló un libro a Juan Duque porque al parecer no sabe escribir

Lina Tejeiro está más tragada que nunca o eso es lo que muchos suponen al ver los comportamientos que tiene con Juan Duque. Obviamente, el cantante está igual con el romance que está iniciando con Lina, hasta el punto de decir que están apoyándose constantemente para que los dos puedan crecer de la misma manera. Él le envía TiktToks para que ella grabe y ella lo acompaña o le da ideas para sus canciones.

Juan afirmó que la relación a distancia no se ha sentido tan difícil porque por estos días los dos se encuentran viajando bastante, así que han podido compartir muchos momentos y cuando no, Lina lo acompaña al aeropuerto y lo despide con mil besos al frente de todo el mundo sin importarle los comentarios.

Ahora, a través de la cuenta de Twitter de Juan, el también creador de contenido compartió una tierna foto de un libro que le llegó como regalo con una nota de amor pegada que decía “El mundo necesita más soñadores como tú y con la magia de tu alma, harás realidad todos tus sueños” firmada con el nombre de Lina. Ante esto, Juan reaccionó escribiendo “Donde te regalen libros, ay es”.

Obviamente, el detalle del “ay” no pasó desapercibido y muchos lo criticaron y hasta se burlaron de él “Esa Lina toda disimulada regalándole libros para que aprenda a escribir ”Es un 10, pero escribió ay en vez de ahí”. Sin embargo, Juan dejó saber que todo había sido en broma y de forma sarcástica, pues no tenía problemas con la ortografía “Obviamente lo hizo a propósito, que hue** los que comentan: ahí es” “La gente no entiende el humor de la generación Z”

Hasta el momento quien no se ha pronunciado ha sido la misma Lina Tejeiro.