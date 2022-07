¿'Epa Colombia’ le miente a su novia? esto dijo Karol Samantha

Daneidy y Diana han quedado atrás, a pesar de haberlo intentado y todos los años que duraron jutas, las cosas no terminaron del todo bien. Ahora mismo, la empresaria comparte otra relación con la que solía ser su mejor amiga, Karol Samantha. Desde un inicio no estuvo bien visto por los seguidores, sobre todo porque se dice que la misma empresaria le puso los cachos a Diana.

Sin embargo, han pasado los meses y efectivamente han sobrevivido hasta el punto de que ahora mismo están pasando por su mejor momento, viajando, publicando videos de amor, fotos y hasta anillo, aún no se sabe si es de compromiso o no. Lo cierto es que muchos dudaron de la relación cuando a través de un juego y entre chiste y chanza la verdad quedó al descubierto y ‘Epa Colombia’ le estaría mintiendo a su novia.

En lo que parecía ser un baño, la pareja publicó un video jugando ‘no somos la pareja perfecta porque...’ En eso, salieron cosas como que a la empresaria le gustan las redes sociales y a Karol no, que Daneidy la busca en las mañanas y Karol no. Pero lo que llamó más la atención fue que Karol afirmó “No somos la pareja perfecta porque yo no te digo mentiras y tú a mí si”.

Ante esto, ‘Epa Colombia’ quedó con la expresión un poco impactada, pero continuó con el juego. Los usuarios de internet, que no suelen quedarse con nada, afirmaron que una de las que les faltó fue que Karol estaba con ella por plata y ‘Epa Colombia’ por amor, pues desde un inicio critican a Karol porque supuestamente está al lado de la empresaria por interés y no por amor.

Además, sean a colación que Epa solamente quiere mostrar a su novia constantemente porque está molesta de que Diana Celis ya la superó y está muy enfocada en su carrera.