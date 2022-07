“Se me va a explotar el corazón”: J Balvin se derritió con las primeras palabras de su hijo

J Balvin no solo ha dado de qué hablar por su música y el éxito que ha alcanzado a nivel mundial, sino también por aspectos de su vida personal como los momentos compartidos con su hijo, Río.

Desde la noticia sobre su llegada al mundo, en junio de 2021, Río ha sabido robarse las miradas y los corazones de los seguidores de sus padres. Esta vez, el cantante enterneció a los internautas al compartir las primeras palabras del bebé.

“Mi hijo acaba de decir ‘papá’, mi hijo me acaba de decir ‘papá’. Pero no estoy, me mandaron un video. Se me va a explotar el corazón ¡Qué chimba!”, fueron las palabras que el paisa dijo emocionado en sus historias de Instagram.

Tal como lo expresó en sus redes, lamentablemente Balvin no pudo estar presente en el momento, pero pudo apreciarlo por una grabación hecha por su actual pareja, la argentina Valentina Ferrer, en la que sale ella hablándole a Río mientras él gatea libremente por el suelo.

En el video, Ferrer se dirige a su hijo y dice: “Baby, papá”. A lo que él responde con claridad: “Papá”, y luego continua su camino.

En repetidas ocasiones el artista se ha mostrado orgulloso y feliz por la llegada de su hijo. Hace aproximadamente tres semanas, Balvin publicó un video en su Instagram en el que recopilaba diferentes fotos y tomas de Río con el mensaje: “Eres lo mejor que me ha pasado. Gracias por elegirme. Feliz primer año de vida, Río”. Esto acompañado de una canción que le compuso en su honor.

Cabe recordar que, aunque ya son varias las veces que ha posteado sobre su hijo, el rostro del menor se sigue manteniendo en el anonimato. La razón, según lo ha explicado el cantante, es porque quiere respetar la privacidad de Río y darle la oportunidad de elegir el momento en el que quiera ser visto por el público.