Luisa Fernanda W reveló cómo ha sido su proceso para conquistar la timidez

Luisa Fernanda W se muestra como una mujer extrovertida, dinámica y segura de sí misma en sus redes sociales. Es por eso que muchos de sus fanáticos se sorprendieron cuando reveló que no siempre fue de esa manera, dejando ver que antes era una persona muy tímida, por lo que tuvo que ir aprendiendo y acostumbrándose a ser un poco menos retraída, al punto de convertirse en quien es actualmente.

Todo indica que la influencer ha dejado atrás su timidez o al menos sabe disimularla muy bien, ya que en la mayoría de sus videos se muestra muy segura de lo que habla y de lo que hace, además de dejar ver que no tiene miedo de defender su posición para hacerle frente a sus detractores con comentarios que los ponen en su lugar. Pero según comentó en un video, esto no ocurrió de la noche a la mañana.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W se sinceró con sus seguidores al confesarles que no siempre ha sido la chica extrovertida que suelen ver en sus videos y que en más de una ocasión tuvo problemas en entrevistas y presentaciones debido a su timidez.

“Hasta hace muy poco tiempo era la persona más tímida del mundo, y como para ponerles un ejemplo de mi timidez, a mí me hacían x o y entrevistas o estaba hablando en público y me metía unas enredadas que ni yo misma entiendo por qué. Ya después me di cuenta que todo eso era por mi timidez”, dijo la youtuber en el clip.

Seguidamente le compartió a sus seguidores algunos tips que le han sido de utilidad para poder superar su lado introvertido, en especial cuando se desenvuelve en una profesión en la que estar en contacto con las personas es cosa de todos los días.

En el clip, Luisa Fernanda W desarrolló a fondo varios consejos que ayudan contra la timidez como ser auténtico, llevarse al límite y “saturar el miedo”, además de recomendar cambiar el enfoque personal por uno más general y orientado al servicio. Todo esto relatando varias experiencias de vida en las que le fue de utilidad seguir estas recomendaciones.