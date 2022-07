Mamá de Andrea Valdiri imparte lecciones de feminismo a los seguidores de su hija

Andrea Valdiri suele compartir en sus redes sociales todo tipo de contenido, desde su rutina diaria hasta adelantos de sus proyectos, además de subir la temperatura con algunas imágenes atrevidas. Pero en esta ocasión decidió bromear con su mamá al hacerla enojar con un tema que no le gusta discutir: su exesposo. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando la mujer terminó enseñándole a sus seguidores una lección de feminismo y superación.

A través de sus historias de Instagram, la bailarina comentó que su mamá, Carmen, odia que le pregunten cuándo volverá a tener pareja y que le hablen de su exesposo, por lo que decidió hacerle una broma tocando estos temas delante de ella mientras documentaba todo en video.

Puede leer: Las rigurosas cualidades que busca Andrea Valdiri en su equipo de trabajo

Cuando Andrea Valdiri le preguntó a la señora cuándo conocería a una nueva persona, expresó de manera aguerrida que no está pensando en nada de eso por los momentos y que no necesita a nadie porque ella es una mujer autosuficiente.

“Cuál marido ni que vaina. No, mi amor, yo no necesito de ningún macho. Yo no me enredo con cualquier porquería”, confesó Carmen en las historias de su hija. “Todas las amigas me preguntan: ‘¿cuándo vas a tener un novio?’ o ‘búscate uno siquiera que te rasque la espalda’. Pero si yo tengo un palito de rascarme la espalda y me rasco la espalda”.

Instagram: @andreavaldirisos

Instagram: @andreavaldirisos

Lea también: ¿Secretos revelados? Trabajadora de Andrea Valdiri contó todo sobre la polémica influencer

También demostró que al igual que su hija no tiene inconvenientes en hablar de temas íntimos, confesando que una de sus amigas le sugirió conseguir una pareja pensando en su vida sexual. Sin embargo, comentó que para eso tiene una solución que no involucra un hombre: un consolador.

Toda esta situación hizo que Andrea Valdiri soltara varias carcajadas en el proceso, pero en otras historias dejó ver que a pesar de la cómica situación que compartió con su mamá, notó el gran valor de lo que había dicho en relación a su independencia. “Gracias Dios porque todavía la tengo viva, ella le pone alegría en mi corazón”, escribió la influencer.