El mensaje de Carlos Feria y Adriana Valcárcel por caso de presunto maltrato a su hija

Un gran revuelo en las redes sociales ha generado el influenciado Carlos Feria, creador de contenidos que se ha vuelto viral en redes sociales por dos polémicas que lo han rodeado en las últimas semanas. Esta vez el influenciador y su esposa, la creadora de contenido Adriana Valcárcel, se pronunciaron sobre la última polémica acusación en su contra por presunto maltrato a su hija, Salomé.

También le puede interesar: ICBF “procederá” contra Carlos Feria por presunto maltrato infantil

Primero, Carlos Feria fue acusado de violencia intrafamiliar por haber empujado, con vehemencia, a su esposa en frente de su hija y ahora es señalado por maltrato infantil.

Cabe mencionar que en los últimos días se ha hecho viral una recopilación de los videos del hombre haciéndole bromas pesadas a su hija como gritarla, dejándola sola en un centro comercial, escupiéndole comida en la boca, etc, lo que despertó la indignación de la gente.

El ICBF ya se pronunció sobre el caso y argumentó que ya iniciaron las indagaciones para determinar si los derechos de su pequeña hija estarían siendo vulnerados. “A todas las personas que me están insultando por videos quiero decirles que los amo, en mi corazón solamente hay amor para ustedes”, fueron parte de las palabras que pronunció Feria en sus redes sociales con respecto al caso.

De igual forma, el influenciador señaló que está buscando de Dios, que lleva un mes leyendo La Biblia y que eso le ha cambiado mucho el pensamiento. “Los que me desean la muerte, amor para ustedes. Dios tiene el control, tenemos un Dios que todo lo ve. (...) Ustedes dirán ‘qué va Carlos, Dios no te ama a ti, eres un maltratador, no quieres a tu hija, eres un mal padre, etc.‘ Dios sí me ama, recuerden que Jesús no murió por la gente perfecta, murió por los pecadores y la gente imperfecta”, dijo.

Además, el influenciador leyó un artículo de La Biblia a las personas que los siguen en redes sociales, que habla de los momentos difíciles y de cómo superarlos.

También le puede interesar: Experta en defensa personal aconseja a Adrilatina para defenderse de Carlos Feria

Por su parte, la influenciadora y mamá de la niña, Adriana Valcárcel fue breve mediante sus historias de Instagram, en donde alegó que no se pronunciaría y que “el amor de una mamá es incuestionable”, por lo que argumentó que no dirá nada con respecto al tema.

Por ahora, se espera que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se refiera nuevamente al caso contando señalando avances en el caso.