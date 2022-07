Por esta razón los seguidores de Mateo Carvajal creen que su novia lo tiene controlado

Desde que Mateo Carvajal y su expareja Melina Ramírez decidieron separarse, el joven tardó un poco en involucrarse con un nuevo interés romántico, pero tal parece que está listo para una nueva relación ya que últimamente ha estado compartiendo varias historias en donde él y su nueva conquista, Stephanie Ruiz, son los protagonistas. Sin embargo, algunos de sus seguidores no están muy a gusto respecto a cómo se desarrolla la dinámica entre ellos, argumentando que la modelo lo tiene controlado.

El deportista no suele hablar de su expareja y el único nexo que tiene con ella es el hijo que ambos comparten: Salvador. A través de sus redes sociales suele mostrar varias imágenes y videos en los que comparte con el pequeño en diferentes actividades, siempre con una sonrisa en su rostro. Y si bien el niño es su gran amor, Stephanie no se queda atrás.

A través de una sesión de preguntas y respuestas, Mateo Carvajal estuvo respondiendo varias interrogantes de sus seguidores mientras entrenaba con su novia. Muchos de los internautas aprovecharon esta ventana para abordar diferentes temas, y uno de ellos fue la relación con Stephanie. Pero uno de sus fanáticos fue más específico al hacerle un comentario en el que le dejaba ver que su enamorada lo tenía controlado debido a que no lo dejaba tener amigos.

A propósito de esto, el deportista aprovechó la oportunidad para responderle de manera sarcástica y contundente, comentando que no se trata de que lo tenga dominado sino de que ella sabe el tipo de amistades que realmente le convienen.

“Es verdad, ella me dice que mi único amigo debería ser Dios porque todos, o son como el Vic, que si el c***to, no. Que si el porr***, tampoco. Los de aquí cada que vamos a beber, entonces no me convienen”, dijo el joven en sus historias de Instagram.

Instagram: @mateoc17

En la misma sesión, otro seguidor de Mateo Carvajal volvió a hacer una referencia negativa sobre su novia, esta vez comentando que su relación con ella ha hecho que se ponga “feo”. Pero en esta ocasión bromeó asegurando que en efecto su aspecto es culpa de Stephanie, pero no porque no lo cuide sino porque no le da dinero para su cuidado personal.

“La flaca me tiene vuelto mi***a, tiene la mano pesada. Yo no sé si es porque ella no quiere que me vuelvan a mirar. Por eso no me volvió a dar plata ni para la barba, ni para motilarme. Y miren yo cómo la tengo, como una reina”, comentó el deportista.