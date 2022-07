Greeicy Rendón deslumbra a varias celebridades con una tierna publicación

Greeicy ha demostrado lo mucho que está disfrutando su vida en este momento, ya que a través de sus redes sociales ha publicado lo feliz que se siente con el nacimiento de su hijo Kai. Es por eso que la cantante no ha perdido oportunidad de subir varias imágenes y videos compartiendo con el pequeño. Pero en su más reciente post se llevó la atención de varias celebridades colombianas que aplaudieron su postura frente a la lactancia materna.

A través de sus historias y varias publicaciones, la joven ha compartido muchos momentos importantes de su nueva faceta como mamá. Sin embargo, los internautas quedaron asombrados de ver que mostró de manera pública cómo alimenta a su bebé, generando muchos comentarios positivos de parte de sus seguidores y de diversas celebridades locales.

Puede leer: Lina Tejeiro ya conoció a Kai, el hijo de Greeicy Rendón

En su cuenta de Instagram, Greeicy Rendón compartió unas fotos en las que aparece en su cama acompañada de varios perros. Pero lo que mas llamó la atención fue que también estaba presente Kai. En ambas imágenes se puede ver que que la actriz luce muy sonriente mientras está amamantando a su hijo en compañía de los canes, mostrándose muy orgullosa de su labor como mamá.

En la descripción del post escribió un emotivo mensaje sobre cómo el niño es uno de sus motores principales para poder cumplir todos sus sueños: “En medio de tanto amor también me pregunto: ¿seré capaz ahora de desarrollar todos los planes que tengo en mente? Y de repente me cruzo con su mirada y siento que sus ojos me dicen: ¡¡claro que sos capaz!! Definitivamente los hijos sí son un motor”.

Lea también: ¿Qué está haciendo Greeicy Rendón para bajar de peso?, esto dijo la cantante

Esto llamó la atención de varios de sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes positivos a través de la sección de comentarios como “Lo mejor que haces y como un acto de amor; lactar”, “Sin duda el amor más grande” y “No hay acto más natural y bello que este”.

Y así como varios fanáticos de la cantante se manifestaron, también lo hicieron diversas celebridades locales como Luisa Fernanda W, Jenn Muriel, Cristina Hurtado, Laura Tobón, Paola Jara y muchas más, todas ellas escribiendo mensajes de apoyo y admiración.

Instagram: @greeicy

Instagram: @greeicy