Maleja Restrepo y Tatán Mejía hablan de la importancia de las fechas en un divertido video

Parece ser uno de los más comunes problemas de pareja cuando alguno de los dos se le olvida un aniversario, una celebración especial y hasta un cumpleaños, de eso se trata el video de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, quienes divirtieron a todos con sus argumentos.

“Hablemos de esto. Claro que hay que hacer la vida importante debe ser una prioridad, pero celebrar ciertas fechas también por qué escoger. Se me hace es más una excusa porque se le olvida todo”, escribió al pie de publicación Maleja con un video que ha robado más de una sonrisa.

“No quiero más fechas, por favor libérame de esa responsabilidad. No quiero más fechas importantes. Hagamos la vida importante y no las fechas”, inicia en el clip Tatán cuando es interrumpido por Maleja quien le dice “Sí y no, la vida importante con fechas importantes”.

Nuevamente Tatán insistió en que “¡Noooo! No más fechas por favor te lo pido ¡Qué pereza!”, a lo que ella cuestionó “¿La vida importante o la vida importante con fecha importantes?”, sin embargo, él remató con un “Hagamos la vida toda importante y no más fecha mi amor”.

Las reacciones al video de Maleja Restrepo y Tatán Mejía

El video, que fue publicado, en la cuenta de Instagram de Maleja ha conseguido una infinidad de reacciones y también de comentarios de parte de sus seguidores quienes se ponen del lado de Tatán o de ella.

Y es que algunos reflexionaron sobre la importancia de ellas, las cuales consideran como un arma de doble filo. Pues ayudan a ser conscientes del paso del tiempo y sin lugar a duda, invitan a recordar y a celebrar sucesos significativos y personas. Sin embargo, las fechas pueden someter o limitar también.

“En esta ocasión estoy con Tatán. Que las fechas importantes permanezcan en nuestra memoria depende de cada quien. Me desesperan las ‘fechas importantes’ que solo invitan al consumismo. Para mí, es mejor dejarnos sorprender sin un día o una fecha en especial. ¿Qué tal y si se nos llenan no solos los 365 días del año si no una vida entera de recuerdos?”, destaca entre los comentarios.