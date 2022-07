“¿Por qué tan perdida?”: Las fotazas de Camila, la hija negada de Ramoncito en ‘Dejémonos de Vargas’

El miércoles 14 de julio se estrenó la serie ‘Dejémonos de Vargas’ que es la continuación de un clásico de la televisión colombiana ‘Dejémonos de vainas’ y las reacciones están divididas.

Si bien algunos no le ven mucho futuro a esta producción, pues aseguran que es la resurrección de un clásico que no era necesario y que no será tan buena, y quienes quedaron con ‘buen sabor de boca’ para continuarla viendo por la historia presentada.

En la novela hay muchos talentos nuevos, entre ellos el de Melissa Cabrera, la modelo y actriz colombiana que encarna el papel de ‘Camila’, la hija negada de ‘Ramoncito’, interpretado por el actor Pity Camacho, y que despertó más de un suspiro.

Y es que la caleña encantó a los televidentes de ‘Dejémonos de Vargas’ con su talento y su belleza, en su cuenta de Instagram tiene más de 136.000 seguidores que la exaltan con piropos en sus fotografías.

En las imágenes se puede observar que es una mujer amante por el deporte, los animales y la actuación, por eso espera cautivar a los colombianos con su papel que llegó a la familia Vargas para conocer el modo de vivir de su padre y ahí comenzará el desarrollo de s historia.

Ella es Melissa Cabrera, Camila en ‘Dejémonos de Vargas’:

En cuanto a la novela, debutó en el cuarto lugar del rating marcando 6,34 % por debajo de El Desafío The Box, Las Villamizar y Noticias Caracol, pero fue la más vista del Canal RCN.