Carolina Cruz Osorio pide que observen bien lo que han juzgado

Nuevamente Carolina Cruz Osorio envió un mensaje a través de su red social en Instagram que invita a la reflexión y en especial para ponerle punto final a cada una de las actitudes que reprimen el ser.

Fue así como replicó una de las publicaciones de Santiago Molano quien es director de “El Taller Dinamo” en la que expresa cada atadura que sostienen aquellos que han decidido andar por la vida cargando pesos para calar dentro de la sociedad y sumarse a la fila de los que encaja.

“Renuncia a tus viejas formas, si queres nuevas realidades. Pone una sonrisa, donde antes te emputabas, relájate ahí donde siempre has hecho fuerza, quédate callado ahí donde siempre te ha gustado abrir la boca, observa donde has juzgado”.

Luego precisa la importancia de dejar de aparentar cada cosa que se quiere cuando en realidad hay una originalidad propia de cada ser que sin dudas deslumbrará a todos en cualquier momento.

“Ensaya porque no hay nada más bacano en la vida que aprender a dejar de ser lo que siempre has creído que sos. Te juro que te va a sorprender al ver lo que tenías guardado detrás de ese vestido chimbo al que llamamos yo”.

Pero no quedó allí, pues más adelante y en otra publicación confesó algunas de las cosas que han sido unas ataduras en su vida y que espera poderlas cambiar, y tiene que ver con lo que espera de los demás, sin recibir lo que da.

“La gran mayoría de momentos complejos de mi vida han sido porque me paso de amplia en todos los sentidos, no soy medida, o lo doy todo o nada, soy blanco o negro, jamás grises. Gran problema, se necesita el equilibrio y si vemos bien, el gris es un color divino. Me tocaría volver a nacer para ser tacaña, mi esencia es dar, dar y dar el problema es que mis expectativas superan a mis maestros de vida”, escribió al pie de publicación Carolina Cruz Osorio.