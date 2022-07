Anuel AA aseguró que la foto que le tomaron a Yailin de su cola, está editada

Anuel AA y Yailin podrían ser una de las parejas más criticadas de las redes sociales. De hecho, desde que inició su relación, los seguidores que solían amar a Anuel y Karol G juntos, se han encargado de hacerles la vida imposible a los dos, sobre todo a Yailin, recordándole constantemente el pasado de su esposo. Al ver esto, el puetorriqueño ha dejado saber que defenderá a su esposa a como de lugar. Ahora también la ha defendido de las críticas que recibió por una foto de ella en la playa, al natural, donde se ve su cola un poco rara y con celulitis.

Aparte de ser la esposa de Anuel, Yailin ya era conocida porque también se dedica a cantar, así que muchos han sido testigos del gran cambio que ha tenido a lo largo de los años, así que han afirmado que la desmejora de ella es evidente, sobre todo con el exceso de operaciones que se ha realizado en el cuerpo y la cara. Una de esas fue la de la cola.

Un paparazzi los tomó desprevenidos y les tomó una foto en donde aparecía supuestamente su cola si phothoshop Ante el mismo Anuel habló mientras Yailin se grababa y dijo que esa foto debía tener edición, ya que la cola de ella no se veía ahí. Muchos no solo dejaron saber que pensaban que efectivamente era la cola real de ella y otros, por el contrario, defendieron el hecho de que Anuel quisiera defenderla o por lo menos darle ánimos a ella para que no se sintiera mal:

“No hay nada peor que engañarse con sus propias mentiras” “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda” “La gente si critica a esa muchacha, como si la Karol o las que rajan fueran muy perfectas”