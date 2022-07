Falleció Adonay Ardila, la mujer que inspiró la famosa canción: ‘¿Por qué te casaste, Adonay?’

A la edad de 87 años, falleció la tolimense Adonay Ardila Urueña, la mujer que inspiró la famosa canción ‘¿Por qué te casaste, Adonay?”, escrita por Julio Erazo Cuevas e interpretada por Rodolfo Aicardi, que los colombianos escuchan sin falta todos los años en Navidad.

Al parecer, la mujer, que logró ganarse el corazón de las personas con su belleza y sonrisa, venía sufriendo algunas complicaciones de salud. Según medios regionales, el pasado sábado 9 de julio se habría sometido a un procedimiento quirúrgico para extirpar una parte del colon. Sin embargo, hace algunas horas se supo de su muerte, que habría ocurrido en su residencia, en el barrio Santa Ana de Ibagué.

La historia detrás de la canción

Por años, se ha considerado como parte de la costumbre festiva escuchar y bailar la al ritmo de la canción. Por esto, muchos se han llegado a preguntar sobre la historia detrás y la razón de por qué Adonay se casó.

Lo cierto es que Cuevas compuso la letra e inmortalizó una verdadera y trágica historia de amor entre Adonay y Manuel Agustín Sevillano, oriundo de Tumaco.

Todo comenzó en los años cincuenta, cuando Adonay y Manuel, que para ese momento servía al Ejército de Colombia, se conocieron y se enamoraron profundamente. Él, en un acto de romanticismo, le prometió que luego de estudiar, regresaría para pedir su mano en matrimonio. Sin embargo, los planes de su padre eran otros y, al conocer a Manuel, le prohibieron mantener una relación. La razón: su color de piel.

“Fue a hablar con mis padres para pedirles permiso y ser novios, pero no lo aceptaron y me prohibieron que me fuera a casar con él, puesto que no les gustaba por ser negro y no tener nada que ofrecerme. Ellos no lo querían”, le contó la mujer a Ecos de Combeima hace años.

La triste historia terminó cuando Adonay y su familia se trasladaron de residencia y, durante ese tiempo, ella conoció a otro hombre. Cuando Manuel regresó a buscarla, ya era demasiado tarde.

“Cuando se dio cuenta de que me había casado, volvió y me envió una carta donde me reclamaba. Ahí me escribió la canción que decía: ‘¿Por qué te casaste y no me esperaste?’. Yo ya estaba casada y me dio tristeza, pero ya no había remedio, estaba con otro hombre”, relató la mujer, quien además contó que la carta se le extravió con el pasar de los años.