Shaira confiesa la razón de su soltería

No hay dudas que Shaira es una de las mujeres más hermosas del espectáculo y la farándula, y prueba de ello es cada imagen publicada en sus rede sociales que le roba los suspiros a todos su más de 1 millón de seguidores.

Ahora recientemente la intérprete de ‘Si Te Pudiera Mentir’ y ‘Que Te Han Visto Llorar’ publicó un seriado de imágenes en las que, además de lucir hermosa, revela todo sobre su situación sentimental en la actualidad.

“Soltera porque los lindos mienten y los feos son desagradecidos 😉😂😂 ✨besos bebé🥰” — – Shaira.

Como era de esperarse el post se llenó de reacciones de parte de sus seguidores, quienes de manera jocosa dejaron comentarios muy divididos, entre quienes presentaron sus argumentos y otros tantos hasta disculpas.

“¿Cómo que desagradecidos? 🥺 Nuestro corazoncito, es muy agradecido, sabemos valorar a una princesa, eso sí, cuando queremos, es con toda! Cuando no, no fingimos. Yo diría, soltera (o) sí, pero por decisión 😎” y “Soltero por qué las babys los prefieren solo con plata y no con sentimientos”, son algunos de los mensajes que destacan en el post de la cantante Shaira.

Por ahora se desconoce si esa publicación tiene alguna relación con otra que hizo a finales del mes de junio cuando aseveró en otro pie de publicación una frase que daba a entender que algo estaba pasando en su vida sentimental. Y que quizá se trataba de una decepción pues escribió “Te baje del pedestal donde te tenía y me subí yo”.

Sin embargo, una semana atrás había hecho otro anuncio que dejó consternados y a la espera a sus seguidores, pues tal parecía que la cantante preparaba algo nuevo, ya que aseguró en un post que “Están por conocer a la 🖤 mejor 🖤 de mis versiones 😌 👀 🤪 “.

