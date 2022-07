Lina Tejeiro reveló qué es lo que peor ha hecho para que no la descubrieran siendo infiel

Lina Tejeiro podría ser una de las mujeres más deseadas hoy en día, no solo por su cuerpo bien tonificado, sino por su divertida personalidad, la cuál ha conquistado a más de uno en redes sociales. Ahora que está en otra época de su vida e ingresando en una nueva relación, ha decidido recordar el pasado y lo infiel que pudo llegar a ser.

Sabemos que la relación entre Andy y Lina Tejeiro estuvo llena de conflictos, sobre todo porque los dos aceptaron ser muy inmaduros, sobre todo con el tema de la confianza y los engaños.

En medio de una entrevista, Lina confesó que fue lo más tóxico que llegó a hacer. A pesar de no decir la fecha, se sabe que fue cuando estuvo con Andy Rivera. Todo empezó cuando ella misma decidió revisarle el celular en medio de una fiesta, cuando ya todos estaban bastante tomados. Obviamente le encontró conversaciones con otras mujeres y se alteró y le reclamó. Pero lo peor del caso fue cuando él hizo lo mismo:

“Me cogió descuidada, se cogió mi celular y se fue para el baño. Un primo de él me dijo ‘te están revisando el celular’ y yo ‘¿qué? no’ yo golpeaba la puerta y gritaba ‘Andrés’. Obviamente yo también tenía mis pecados, yo también había hecho y deshecho, encontró muchas cosas que no tenía que haber encontrado y obvio yo, para que él saliera de donde estaba, me fui corriendo contra un balcón. Me iba a botar y el primo como ‘¿qué le pasa? está loca. Sáquenlo ya del baño’ y yo ‘hasta que no salga no me devuelvo’”.

Obviamente fue una situación que pasó hace tiempo y que ahora recuerda con mucha gracia, pero definitivamente acepta que estaba loca por hacer ese tipo de cosas. Dejó saber que tiene muchas historias de ese tipo para contar.