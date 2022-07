Hasta Piqué pasa la tusa escuchando a Shakira. Así lo pillaron en su carro

Todos saben la situación que están pasando Shakira y Piqué pues hace aproximadamente un mes se oficializó que los dos le darían fin a su matrimonio de 13 años. Al parecer por una infidelidad por parte de él. Ahora estaría pasando su despecho con las canciones de la misma Shakira y así lo descubrieron.

Muchos afirman que han pasado sus desamores escuchando las canciones de Shakira, sobre todo con canciones como ‘Antología’ e ‘Inevitable’, pues son canciones que llevan el alma, además de hablar de lo triste que puede llegar a ser la separación, estar solo, pasar los domingos en casa y con lluvia.

A pesar de que Piqué no ha hablado respecto al tema, si es cierto que no es necesario para que todos se den cuenta que no está siendo fácil para él. No solo es la separación con Shakira, es salir de su casa, dejar de ver a sus hijos todos los días o por lo menos cuando no está trabajando.

Ahora, algunos fanáticos se han topado con del futbolista en la calle mientras conducía y cuando acercaron el teléfono para grabarlo se dieron cuenta que Piqué iba escuchando una canción de Shakira, ‘Inevitable’ para ser precisos. La cara del futbolista estaba casi que pasmada y se veía muy pensativo, pues en ningún momento le sonrió a las personas que tenía al lado.

Obviamente los comentario no se hicieron esperar y afirmaron que Shakira era tan brillante que hasta él mismo estaba pasando su tusa con canciones de la colombiana “Que poético que justo el pedacito de canción que quedó fue “no tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien” “Aparte es la canción favorita de Shakira” fueron algunos de los comentarios se leyeron en diferentes publicaciones del momento.