El tierno fondo de pantalla que tiene Felipe Saruma en su celular

Felipe Saruma ya está casado y comprometido con todas las de la ley. Ha sido una de las bodas del año no solo porque muchos querían, sino porque la fiesta la hicieron con todas las de la ley y con los invitados más importantes de la ciudad, cantantes, actores y famosos.

En dicha celebración, Felipe aseguró que no solamente se había casado con Andrea porque se enamoró de ella, sino porque se enamoró de Isabella y Adhara, quien prácticamente es la hija de él ya que estuvo desde el primer día que nació. Por eso mismo, los videos y fotos que se han publicado de los dos, generan tanta ternura por parte de los seguidores de la pareja.

Ahora le mimos Felipe ha compartido la foto que tiene en su fondo de pantalla. Se trata de la misma Adhara, quien se quedó dormida en su silla mientras jugaba. La niña estaba tan profunda que su cabeza quedó totalmente de lado.

Obviamente los seguidores reaccionaron de una manera bastante tierna, reafirmando que no pudo llegar alguien mejor a la vida de Andrea ya que no solo le está dando a or a ella, sino a sus hijas, que muchas veces, es lo más importante para toda madre.

“Saru es todo lo que esta bien” “Yo creo que el es el papá biológico” “El es maravilloso. Ojalá el siempre pueda compartir con Adhara” Fueron algunos de los comentarios de los usuarios en internet. Sin embargo, otros se preocuparon por otras razones, pues la posición del cuerpo de la niña, podría traerle dolores en su cuello y en su cuerpo en general.

A pesar de esto, lo que demuestra la foto, es el inmenso amor que le tiene el creador de contenido a su hija Adhara.