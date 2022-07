De talla internacional: Epa Colombia mostró ser reconocida hasta por policías en México

Los lujos que tiene la influenciadora y joven empresaria, Epa Colombia, parecen no tener límites y las últimas horas no han sido la excepción, pues ha mostrado sus vacaciones junto a su novia en Cancún, uno de los destinos más turísticos de México.

También le puede interesar: El pasado oscuro de drogas que confesó haber vivido Epa Colombia

Su viaje lo ha retratado por medio de sus redes sociales, mostrando fotos y videos del hotel en donde se está hospedando en este sitio del país latinoamericano.

En sus historias de Instagram, la influenciadora ha respondido preguntas este jueves 14 de julio, dentro de las cuales aclaró cuestionamientos sobre si podía salir del país o no.

“Pensé que no podías salir del país”, le planteó un seguidor o seguidora por medio de su perfil de Instagram. Sin embargo, la joven empresario se dejó ver en un carro, siendo reconocida hasta por unos policías mexicanos, los cuales le habrían pedido una foto.

En el video se observa que la influenciadora toma el celular de uno de los dos oficiales y se toma la foto con ambos, estando dentro del carro. Los policías se muestran contentos con la foto y luego de esto le dan la mano. “La Policía de México pidiéndome fotos. Que le vaya Re bien. Dios lo bendiga, mi cuchito. ¿Usted sabe por aquí un centro comercial donde pueda conseguir comida colombiana?”, dice con su característica voz la joven antes de que se acabe el video.

La influenciadora también se mostró enamorada de su novia, con quien pasa vacaciones en Cancún, luego de haber participado en la reciente versión de Expobelleza, la cual criticó fuertemente, pues según ella la habrían dejado en un sótano, afectando la visibilidad de su negocio.

También le puede interesar: La razón por la que Epa Colombia tuvo que refugiarse en un camión en Expobelleza

La joven empresaria y también DJ, ha revelado que pasó por un oscuro pasado de drogas y que Dios la cambió. “Yo antes consumía drogas y sentía que nunca las iba a poder dejar. Luego llegaron a mi vida malas amistades que me dijeron: ‘Dale al TransMilenio’ y luego otras “ven te robo” Hoy no tengo amigos, mi mejor amiga Koral y ahora que con La Jesuu somos panas, pero a uno ya no le quedan amigos”, dijo esta misma semana desde uno de sus carros, cuando iba rumbo a la iglesia.

‘Epa Colombia’ insistió en que va a la iglesia para agradecer a Dios y decirle que quiere seguir mejorando y cambiando. “Yo sé que yo no te caigo bien, amiga, pero es que no tú no sabes quién está detrás de la ‘Epa Colombia’”, concluyó la joven por medio de sus redes sociales.