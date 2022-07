El pasado oscuro de drogas que confesó haber vivido Epa Colombia

No es la primera vez que Epa Colombia deberá enfrentarse ante alguna situación relacionada con su negocio de keratinas. Instagram @epa_colombia

La influenciadora y empresaria de keratinas, Daneidy Barrera Rojas, o más conocida como ‘Epa Colombia’ sigue siempre dando de qué hablar, no solo por su forma de actuar, sino por su historia de vida, que según ha relatado, ha transicionado de una manera positiva.

La joven empresaria, que vende keratinas y tratamientos para el cabello a nivel nacional e internacional, reveló que tuvo un oscuro pasado que involucró todo tipo de drogas, por lo cual hoy se siente rehabilitada y esto se lo debe a Dios.

‘Epa Colombia‘ volvió a llamar la atención de sus seguidores cuando en la noche del pasado lunes 11 de julio se sinceró en una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram.

Mientras estaba en su carro, la colombiana expresó que, pese a que constantemente es vista en público con otros influenciadores o figuras, en realidad suele sentirse sola. De igual forma, también aprovechó para contar que iba rumbo a la iglesia y que le agradece a Dios por haber salido del oscuro pasado de drogas y malas amistades que la rodeaba.

“En este momento voy para la iglesia y te quería decir que me siento muy agradecida con Dios porque siento que me cambió”, señaló la joven influenciadora, que también recordó los momentos en los que malas amistades la influenciaron para que cometiera actos vandálicos contra TransMilenio.

“Yo antes consumía drogas y sentía que nunca las iba a poder dejar. Luego llegaron a mi vida malas amistades que me dijeron: ‘Dale al TransMilenio’ y luego otras “ven te robo” Hoy no tengo amigos, mi mejor amiga Koral y ahora que con La Jesuu somos panas, pero a uno ya no le quedan amigos”, añadió.

‘Epa Colombia’ insistió en que va a la iglesia para agradecer a Dios y decirle que quiere seguir mejorando y cambiando. “Yo sé que yo no te caigo bien, amiga, pero es que no tú no sabes quién está detrás de la ‘Epa Colombia‘”, concluyó la joven por medio de sus redes sociales.