Cristina Hurtado expuso un mal hábito que su hijo Mateo está desarrollando

Cristina Hurtado ha demostró lo apegada que está a su hijo Mateo desde que nació, dedicando gran parte de su vida a cuidarlo y a criarlo, sin importar que eso la mantuviera alejada del mundo del espectáculo por algunos meses. Pero a pesar del amor que le tiene, no dudó en señalar que el pequeño comenzó a desarrollar un mal hábito y que no solo le está afectando a ella sino también a él mismo y a su esposo.

Desde mucho antes de su nacimiento, la presentadora decidió dedicarle gran parte de su tiempo a su etapa de maternidad, no solo durante su embarazo sino luego de su parto, ocupándose del pequeño y de varias labores domésticas en el proceso. Pero ahora que la joven planea regresar a trabajar, comentó que Mateo ha desarrollado una mala costumbre, la cual señaló en sus redes sociales.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, Cristina Hurtado aprovechó un poco de tiempo libre que tenía mientras la maquillaban y la arreglaban en su camerino para comentar un poco sobre cómo ha sido el proceso para su hijo y su esposo ahora que ella está lejos de casa por asuntos de trabajo, dejando ver que el pequeño no pudo dormir bien la primera noche debido a que estaba acostumbrado a descansar junto a su mamá.

“¿Cómo les parece que Mateo se portó más o menos?”, dijo entre risas. “No durmió en toda la noche, estaba buscando a la mamá, entonces a Josse le tocó darle ‘tete’. Se levantó como tres o cuatro veces, me contó”.

Más tarde comentó que si bien no es algo grave, sí quiere ocuparse de ese asunto a la brevedad posible, de modo que no presente un inconveniente para Mateo o su esposo en algún futuro cercano.

“Cuando llegue a Colombia tenemos que trabajar para enseñarle a Mateo que duerma toda la noche y no se levante a buscar la teta, porque yo le doy la teta y seguimos derecho y es beneficioso, pero eso no está bien porque se está acostumbrando a levantarse y no debe ser así. El deber ser es que duerma toda la noche, sin levantarse, derechito, bien rico para que los papás también descansen”, concluyó.