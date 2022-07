Sara Uribe dice que de su caos vendrá algo mejor ¿Le pasa algo?

Su manera de ver la vida le permite ver más allá de la adversidad, y en el caso de Sara Uribe es una de ellas que se enfrenta con una sonrisa a todo.

La encantadora empresaria escribió un mensaje particular en un post en su red social de Instagram, en el que hace la invitación a todos a simplemente a buscar lo mejor dentro de la propia crisis. Y lo hizo vestida de manera informal sobre un vehículo desvalijado en medio del monte.

“¿Por qué del caos puede surgir algo maravilloso? Porque el caos no es el fin del camino, el caos lo hace y si lo aceptamos como es: parte de la vida, entenderemos también que siempre, siempre, el caos nos prepara para algo mejor. 💗 💗 💗” — escribió la empresaria Sara Uribe al pie de publicación.

La publicación se llenó de reacciones de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle mensajes de apoyo y en especial de afirmación por cada una de las palabras expuestas en el post.

¿Sara Uribe está enamorada?

Luego publicó el poema ‘Los amorosos’ de Jaime Sabines que fue publicado en el año 1949 en su primer poemario titulado ‘Horal’. Dicho poema ha sido uno de los escritos más reconocidos y citados del autor.

“Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan.

Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor.

Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan”.