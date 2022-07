Sara Uribe reveló la razón de sus trasnochos

Fue a través de su red social en Instagram que la bella Sara Uribe contó todo sobre lo que ha vivido en los últimos días, y de cómo estás cosas están haciendo un gran cambio favorable dentro de su vida profesional.

La empresaria se refirió a su reciente participación en el conglomerado de cosméticos ‘Expo Belleza Colombia’ desde donde ha compartido con todos y cada uno de los seguidores que se han acercado a saludarla.

“Lo que viví hoy no tiene nombre ♥️ Había, literalmente, ríos de gente y abracé a los que más pude 💗. Esto significa mucho para mí porque detrás de esto que ven hay demasiado trabajo”, escribió en primera instancia junto a un seriado de imágenes y videos.

Para la publicación la bella Sara Uribe lució un diseño en trasparencias negras formado por una corona de flecos que le cubrían la mitad del busto. Compuesto por un pantalón en la misma tendencia decorado perfectamente en pedrería que brillaban automáticamente al reflejo de las luces.

Sara confesó que esto es un trabajo conjunto que amerita extrema dedicación y que de allí la razón de tantas noches con trasnochos.

“La punta del iceberg no es esta, es lo que hay detrás: grabaciones constantes, edición, programación, planeación de contenidos, negociaciones, viajes, trasnochos, madrugadas, ir, venir. Es fuerte. Pero en momentos como estos siento que todo vale la pena🍃✨”, continuó.

Precisó que en la mayoría de oportunidades, pasan meses, a veces inclusive años, hasta que puede trabajar con un cliente. Y que lograrlo es increíble, de allí por eso respeta su trabajo y el de ellos, porque son emprendedores que están luchando por sacar adelante estas empresas que le llenan de enseñanzas y de experiencias maravillosas.

“También me impacta ver el amor de todos ustedes, que se toman el tiempo de hacer la fila y cuando llegan, me abrazan y me dicen cosas lindas ❤️♥️❤️ Su tiempo es valioso para mí y por eso espero que en los pocos minutos o segundos que tengo con cada uno, valgan la pena. 🍃🍃🍃 Brillando, brillando y el de arriba iluminando 🌟💫✨💫☀️”.