Tres reels de Sara Uribe que no te puedes perder

Sara Uribe videos que no te puedes perder Instagram @sara_uribe

Cada una de sus publicaciones está llena de mucha energía y sensualidad, pues Sara Uribe sabe como llenar el aire de encanto. Y a través de sus reels ha mostrado su lado más divertido, pero a la vez el más idóneo, cuando de dar cátedra de cómo lucir se trata.

Su impactante color de cabello

En uno de los más recientes muestra su larga cabellera luciendo su impactante look, en el que el tono zanahoria domina de manera abrupta destellando libertad y frescura. Pero este video, que es simplemente sencillo, pero inigualable, lo acompaña una lencería negra que es el toque perfecto.

El color de pelo naranja cobrizo habla por sí solo. Es ideal si quieres ser el centro de atención, buscas impactar a todos con un look juvenil y tienes entre 20 y 30 años, piel pálida y cabello lacio.

El baile junto a Jacobo

En este la vemos en una de sus mejores facetas, y compare junto al pequeño Jacobo lo que es una coreografía, para irlo adentrando al mundo del baile de una manera muy divertida.

“A Jacobo le encanta la música, ama bailar y en esta casa le fomentamos sus movimientos. Estábamos escuchando esa canción y pues…ya entrados en gastos. (Ahora no digan que la canción, que vea, que le enseñe otras cosas a mi niño, pero en la variedad está el placer. Entonces tómenselo con calma)”, escribió al pie de video.

La emotiva sorpresa para el concierto

“Nadie sabe lo que significó para mí este regalo. Mi reacción parece que hubiera sido porque me gané la lotería…y es que de verdad me la gané 😍 sobre todo con la reacción de mi niño, que cada vez que me ve llorando…hace lo mismo que hizo al final de este video”.

Se trata de un regalo que recibió para poder asistir al concierto de Andrés Cepeda y Fonseca en el 2021, luego de buscar por todos lados las entradas y no haberlas conseguido, para terminar, siendo un hermoso regalo de cumpleaños.