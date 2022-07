Jenn Muriel se sinceró con sus seguidores y contó que no se sentía “suficiente”

A través de su cuenta de Instagram y una dinámica en la que respondió preguntas de sus seguidores, la influenciadora antioqueña Jenn Muriel respondió de manera honesta sobre algunos temas relacionados a las relaciones amorosas y el amor propio.

Lea también: Karol G y Feid tratan de ocultarse de la prensa de la forma más ‘ridícula’

En la sección de comentarios que tituló “Qué opino de…”, uno de sus seguidores comentó: “De que a veces no te sientas lo suficiente, pero tú sabes que eres más que todo”. A lo que la colombiana respondió que en algún momento de su vida se sintió de esa manera y que, eventualmente, lo logró superar.

“Bueno, te voy a contar. Yo también pasé por algo así y no me sentía suficiente. Me empecé a dar cuenta de que tenía que trabajar por mi amor propio y el respeto hacia mí misma. Porque no debemos esperar eso de los demás, tenemos que querernos nosotros mismos como lo más especial del mundo, porque es lo que somos”, fueron las palabras de la joven.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, Muriel también respondió de manera contundente sobre lo que pensaba de aquellas personas que creen que son mejores que los demás por tener una posición económica cómoda.

“Pues que sería cool que se dieran una vuelta por el cementerio para que se den cuenta de que todos tenemos el mismo destino, todos vamos a terminar siendo nada. Entonces, no se va a llevar nada de lo que tiene ahorita de lujos”, expresó la creadora de contenidos, quien aprovechó para hacer una invitación a que “entreguen lo mejor a los demás y disfruten la vida, que solo es una”.

También le puede interesar: “Ni para eso sirven”: Marbelle reveló cuánta plata han reunido para que deje el país

Muriel, que estuvo en una relación amorosa con Yeferson Cossio, fue felicitada recientemente en redes por una labor en la que trabaja para ayudar a rescatar cerca de 600.000 perros.

En un gesto de generosidad, se unió a la fundación Anawa de La Guajira, en donde no solo se puso la camiseta, sino también acompañó las jornadas de trabajo y patrocinó los gastos del equipo profesional. Como forma de agradecimiento, la fundación le dio una placa en la que aparece el número de vidas caninas que ayudó a salvar.