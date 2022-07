¿Le deseo el mal a su matrimonio?: así terminó la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

Hace unos días, todos quedaron estupefactos con todas las ‘tiraderas’ que se estaban haciendo las dos creadoras de contenido. Desde hace algún tiempo, quedó claro que no se la llevaban bien para nada, pues Yina Calderón tuvo el atrevimiento de criticar el cuerpo de Andrea luego de la operación que se hizo al poco tiempo de haber tenido a su hija Adhara.

Ahora la cosa parece que se puso peor, pues literalmente Andrea trapeó el piso con ella. Luego de que Yina le sacara los trapitos al sol de su relación antigua con Michael Ortega y la supuesta infidelidad que él cometió al conocer a Andrea, arruinado así el matrimonio. Yina afirmó que Andrea no hablaba nada del tema porque sabía que tenía la razón.

Pero ella no se quedó callada y literalmente pegó una peluca a un trapero y afirmó que gracias a Dios no podía reproducirse, pues era lo más barato del mercado. Ante esto Yina terminó la pelea afirmando que Andrea solo quería pegarse de su fama, a pesar de que la pasaba en números, aseguraba que todo lo que ella decía se volvía noticia, cosa que estaba aprovechando muy bien Andrea.

A pesar de que ‘La Valdiri’ no volvió a contestar. Yina aseguró que deseaba que su matrimonio no se dañara de la forma en la que ella dañó el de Laura con Michael “Ella que se preocupe de su esposo. Lo sostengo, lo sigo pensando, ella le dañó el matrimonio a una de las Jaramillo. Por eso cuando me sacó como un trapero, no habló nada de las Jaramillo porque en su conciencia, lo sabe. En la vida hay algo que se llama karma y todo se paga” terminó por decir Yina.

Andrea por ahora, está paseando en Santa Marta con Felipe Saruma.