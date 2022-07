Paola Jara y su contundente opinión sobre las relaciones poliamorosas

Paola Jara y Jessi Uribe forman una de las parejas más famosas del espectáculo colombiano, protagonizando varios momentos románticos desde hace varios años. Pero ahora que están casados, tal parece que pusieron algunas reglas en su matrimonio debido a que la joven cantante dejó ver cuál es su posición en lo que se refiere a las relaciones poliamorosas.

Luego de más de dos años de noviazgo, la pareja contrajo nupcias en mayo de este año y disfrutaron de su unión en una romántica y prolongada luna de miel en Dubái. Y ahora que son marido y mujer las cosas comenzaron a tomar más seriedad entre ellos, algo que dejó saber la cantante a través de una corta dinámica.

Puede leer: Jessi Uribe confesó que estuvo a punto de alejarse de Paola Jara

Luego de ser entrevistada en el podcast ‘Pa’lante’, Paola Jara aprovechó para revelar un poco más sobre su intimidad, enlistando varias cosas a las que nunca se sometería. En el corto clip, la intérprete de ‘Dónde estabas tú’ dejó claro que algo que no está dispuesta a experimentar son las relaciones poliamorosas.

“No haría un trío jamás, ni tampoco esas relaciones así que poliamor, que no sé qué, que tú conmigo. No, tampoco”, confesó la joven en la breve intervención. En el mismo tema también dejó ver que no intimaría con nadie por dinero, solo “por amor”.

Lea también: Paola Jara se ‘emberracó’ con Jessi Uribe en pleno live de Instagram

Pero no solo habló de temas íntimos sino que también aprovechó para comentarle a sus fanáticos otro tipo de cosas a las que no se sometería como comer algunos reptiles: “no comería nada que tenga que ver con ranitas, ni sapitos, ni que ancas, nada. Le tengo fobia a los sapos y a las ranas, entonces no”.

Paola Jara también confesó que si bien no sufre de vértigo, no se aventuraría a hacer ‘bungee jumping’: “no me tiraría de un bungee jumping. De pronto de paracaídas, de una montaña rusa sí, pero el bungee no”.