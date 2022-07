La polémica no para: revelan supuesto contrato que Piqué le habría hecho firmar a su nueva novia

Desde que salió a la luz la separación entre Shakira y el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, el español no ha podido salir del ojo del huracán, pues semana tras semana se conoce un nuevo escándalo sobre su relación y ruptura.

Entre las últimas polémicas que giran alrededor de dicha relación, está la de un supuesto contrato que el jugador le habría hecho firmar a su nueva pareja para mantener la confidencialidad. Hecho que fue revelado por el periodista español Marco Chiazza.

En palabras del comunicador al programa ‘Nosotros a la mañana’: “Se conocieron en una fiesta en Barcelona, que era de la empresa de Piqué. Él quedó muy a gusto con ella luego de conocerla mediante un compañero. Tras pedirle permiso para salir con ella, la contrato para trabajar y le hizo firmar un contrato para que no cuente absolutamente nada”.

Asimismo, Chiazza señaló que el futbolista ya se encuentra molesto por las polémicas y la sobreexposición que ha sufrido en medios de comunicación de todo el mundo.

“Piqué no soporta que violen su intimidad y esto es algo que no está manejando bien. Por esta razón no está apareciendo en ningún medio, ni en Twitch, que es donde suele mostrarse, ni en ningún otro canal”, finalizó.

Cabe recordar que los rumores sobre una presunta infidelidad por parte de Piqué crecieron a raíz de una publicación que el programa ‘El gordo y la flaca’ realizó en febrero, en el que se veía al español en compañía de una mujer rubia en un restaurante, supuestamente, celebrando un aniversario u ocasión especial.

Desde entonces, las especulaciones por parte de paparazzis y usuarios en redes no han cesado. Incluso, recientemente se dio a conocer que la joven, que tendría aproximadamente 22 años, conoció al jugador varios meses atrás, cuando él aún sostenía una relación amorosa con la artista colombiana.