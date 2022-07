¿Jessica Cediel mostró de más?: Subió un video y quedó al descubierto parte de su seno

Jessica Cediel es una de las mujeres más bellas considerada por muchos, incluso cuando ha tenido problemas de salud. En años anteriores, cuando era mucho más activa en la televisión, la presentadora logró tener el titulo de mejor cola en Colombia. Por eso mismo, su belleza siempre la comparte en sus redes sociales y con sus seguidores, que viven encantados con ella. Sin embargo, para muchos, el sensual video que publicó le jugo una mala pasada y le hizo mostrar demás.

Muchos de los seguidores de la presentadora la animan constantemente para que ella siga compartiendo este tipo de contenido, sobre todo porque tiene una personalidad extrovertida que se lo permite.

Jessica desde temprano compartió historias mostrando lo que normalmente desayuna, se arregló y grabó un video bailando en un top blanco bastante corto. En ese momento, en su pecho se asomaba algo redondo de color piel, así que muchos se percataron de ello y la criticaron por haber mostrado de más. Varios usuarios en internet aseguraron que le hicieron varias veces zoom para verificar que era lo que ellos creían.

Sin embargo, rápidamente la presentadora confirmó que no era nada de eso, sino solamente un protector. De hecho, la presentadora lucía un poco molesta con los comentarios que recibió “para los chismosos, no es pezón ¿están mal de la vista o que? ni siquiera se me asoma nada, es el protector. No se cual es el alboroto ¿No ven que brilla, tiene otro color y es de plástico?” puede que a presentadora no lo haya hecho con intensión de sonar molesta, pero definitivamente estaba indignada por todos los comentarios que le hicieron respecto al tema.

Además de eso, aclaro que no se la pasaba con dicha ropa, pues siempre trataba de estar con faja precisamente para cuidar la última operación de biopolímeros que le hicieron.