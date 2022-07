“Me siento como la mier…”: Maleja se derrumba por la derrota de Beta en El Desafío ‘The Box’

En el capítulo de este jueves en El Desafío ‘The Box’, Alpha y Beta se midieron en el desafío de sentencia y servicios en el box amarillo; el equipo morado se quedó con la victoria, llevándose las motos y evitando los chalecos.

Le puede interesar: ¿Tarzán de El Desafío fingió su golpe solo para no enfrentar castigo?

Ante la derrota, Ceta le recriminó a Maleja, quien no pudo con la llanta con Karina, pese a la ventaja que él había ganado tras superar a Tarzán: “llevaba ventaja, eres más chiquita para pasar los obstáculos, puede que ella tuviera un poco más de fuerza, pero en serio tanta diferencia Maleja”.

Al llegar a la casa de Beta, Maleja se derrumbó y se puso a llorar tras la derrota: “me siento como la mier…”, dijo mientras Valkiria le daba ánimos.

Vea también: Karol pidió que le devuelvan su puesto en el Ministerio de Deporte cuando salga del Desafío

“Esa llanta me pesaba demasiado, di todo lo mejor que tenía y quiero decirte Ceta que entiendo y reconozco que hoy perdimos por mi culpa, pero no me parece justo que me digas que “como será en una semifinal”, tu no me conoces, no sabes mi vida ni cómo me he preparado”, le dijo Maleja a Ceta.

“Que feo que me hayas dicho eso, honestamente me sentí humillada”, dijo Maleja a Ceta y él le respondió: “fue un momento de frustración por la calentura, pero me estás diciendo la respuesta; vienes de un equipo muy golpeado, pero a estas alturas ya era para que te hubieras recuperado y tuvieras la confianza. Si yo no te lo digo, quién te lo dice”.