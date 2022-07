Conoce a Agustín Gerez el doble de Maluma que causa sensación en redes sociales

Un modelo de Argentina acapara las miradas de todos, pues su parecido con el cantante Maluma es más de lo que muchos se esperaban. Y es que el joven de nombre Agustín Gerez causa sensación en las redes sociales como Instagram por lo mismo.

Puede leer: Anitta confesó que ama a Maluma y se casaría con él

Recientemente publicó un seriado de fotografías junto al cantante en la Ciudad de México y la comparación fue más que inmediata, pues en algunos momentos, y dependiendo de la pose, parecen dos gotas de agua.

“Siempre digo que amo mi trabajo, no importa si el proyecto es grande o es algo sencillo, siempre me ayuda a crecer, me sorprende y me deja algún aprendizaje… este es uno de los miles de ejemplos que podría darles de las experiencias irrepetibles que me hacen amar tanto lo que hago”, escribió el modelo.

Pero contó más adelante que trabajó junto a Maluma por casualidades de la vida y que se sentía muy feliz por ello, ya que mucha gente que le rodea le asegura que tiene mucho parecido al intérprete de ‘Felices Los 4′

“Hace poco tuve la oportunidad de trabajar con @maluma, un gran artista al que no sólo admiro, sino que es la persona que siempre me dicen que me parezco por lo que fue muy loco todo…. De nuevo, gracias vida por todo y gracias a todos los que siempre me tiran la mejor y me apoyan”, finalizó.

“Parecen hermanos ja ja ja” y “¿Quién es quién?” son algunas de las reacciones que llenan el post con las imágenes del joven argentino doble de Maluma y del cantante colombiano.

Pero un paseo por diversas publicaciones da también prueba de ellos y es que en los tatuajes, la forma de la mirada, incluyendo el típico gesto de Maluma para las fotografías en las que se sostiene el dedo índice forman parte de las imágenes.