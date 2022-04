Anitta confesó que ama a Maluma y se casaría con él

El presentador Yordi Rosado no sabía que iba a tener una de las entrevistas más divertidas de su vida al tener como invitada a la brasilera Anitta. La cantante al parecer no sabe mentir, tal como ella misma lo dice, y sacarle la información fue tarea fácil.

Las preguntas iban y venían, y entre ellas una bastante particular, y es que la cantante de ‘Envolver’ es muy amiga de Neymar, y un poco más, ya que confesó que en efecto sí se besaron en su momento. “Pero eso no significa nada hoy en día”, dijo.

Pero el momento cumbre eran los rumores que nacían cuando ella y el colombiano Maluma se juntaron para el exitoso video ‘Sí o No’. Y es que, en medio de las escenas, los encuentros cercanos y las miradas surgió un romance.

“Oye, ¿sí anduviste con Neymar o no? Y se besaron ¿no?” y ella le contestó que es “mi amigo, sí, pero eso no significa nada hoy en día ¿o significa?”. Seguidamente aprovechó de hondear un poco más y le cuestionó “¿Estuvieron juntos? ¿Maluma sí? ¿Te enamoraste de Maluma? hace poco estuve hablando con él y dije qué inteligente hombre”.

La confesión

A lo que Anitta contestó de manera directa “Y todavía lo amo”. Sobre sí se casaría con él dijo “Nosotros decimos que sí, pero después de vivir nuestra vida feliz y después nosotros. Somos muy parecidos, en la manera de divertirnos, las cosas que nos gustan. Y todavía lo amo y mucho, lo amo, independientemente de estar juntos o no lo amo, y puedo verlo con otra mujer, él puede verme con otro hombre, nos amamos y si no nos amamos también sin nadie. esta perfecto. Es que yo me casaría con cualquier cosa”, dijo.

Fue en diciembre del 2016, cuando Maluma estaba en la cima de su carrera dentro de la música urbana latina y Anitta en su incursión fuera de Brasil, ambos unieron su talento para lanzar el sencillo ‘Sí o No’, una canción que tuvo un gran recibimiento y que marcó una historia de amor entre ellos que había permanecido oculta hasta ahora.