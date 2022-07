Yina Calderón dejó la pelea y abrió su corazón para confesar con que ex volvería

Yina Calderón ha sido tendencia últimamente, como suele serlo siempre. Esta vez ha sido por la gran pelea que ha tenido con Andrea Vadiri por un comentario que hizo la barraquillera al decir que entre ella y Yina había mucho nivel. Como quien dice por ahí ‘nada que ver’. Yina, que se ha destacado por tener una personalidad muy explosiva, así que no se aguanta ni una y no se quedó callada y de hecho, subió un video con un texto bastante largo sacando la supuesta infidelidad que cometió Michael Ortega con su esposa del momento Laura Jaramillo. Sin embargo, parece que ha bajado un poco las armas para develar algo de su vida íntima.

Yina no ha sido conocida por sus amoríos, pero recientemente había presentado a medias a un hombre con el que salía, que fue precisamente el que la dejó tirada en un terreno baldío. Ella afirmó que estuvo a punto de matarla y que sintió mucho miedo. Por eso, sintió la confianza para hablar de la única persona que la ha querido, según ella misma.

A través de un video en sus historias de Instagram le preguntaron con que ex volvería y ella en realidad no lo pensó dos veces:

“Si volvería con un ex. Reconocerlo no me hace rogarle a nadie pero si volvería. Si les digo la verdad y les soy muy honesta, yo volvería con Julian. Para los que no saben, ustedes le decían el negro y yo lo dejé ir de mi vida. Volvería con el porque me quiso cuando yo no tenía nada, es decir, se enamoró de mi y de nada más y encontrar en este momento a personas así, es muy complejo”

Muchos comentarios se leían al respecto y varios afirmaron que ella quería, pero era muy difícil que él lo hiciera, luego de ver toda la transformación que ella ha tenido.