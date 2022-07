“No aprendió nada”: critican a Cristina Campuzano por tremendo desperdicio de comida

MasterChef ya tiene sus semifinalistas dispuestos a competir los tres puestos del programa. Llegar a ese nivel de la competencia no ha sido para nada fácil, muchos buenos competidores y participantes han tenido que abandonarla dando todo de sí y poniendo sus capacidades al límite para lograr conseguir estar un poco más cerca de la final.

Esta noche de competencia no ha sido fácil para ninguno de los competidores, pues no solamente han tenido que competir contra el tiempo, sino también con las difíciles circunstancias en las que tuvieron que hacerlo, sobre todo por el clima y la humedad. Si de por si, muchos de por si, todos se calientan por los hornos que tienen al lado, mucho más cuando lo hacen expuestos al sol y la lluvia.

Pero eso no fue lo que más sorprendió a los espectadores esta noche, sino el desperdició que estaba haciendo Cristina pelando las papas. La actriz tenía tantos nervios y ansiedad por presentar su plato, que no se dio cuenta que peló más de lo normal, lo que no fue tomado de la mejor parte por los asistentes, teniendo en cuenta que hace poco habían tenido un reto, en donde tenían que trabajar con comida que sobraba y que por supuesto aun servía para próximos platos.

Por ende, muchos de los espectadores comentaron que efectivamente Cristina no había entendido nada sobre el buen uso de estos alimentos “Cristina jamás aprendió a pelar papa, me estresa verla pelar las papas” “De MasterChef aprendimos que Cristina Jamás aprendiendo a pelar bien las cosas” “ahora entiendo porque Cristina es tan exagerada la hora de mercar. O sea esa vieja bota media verdura al quitarle la cascara. no sea tan triplelamadre malgastadora. parece que no aprendió nada en el reto de usar los “sobros” de hace unos días. Pobre papa”