Manuela González sorprendió a sus seguidores con un pequeño concierto de piano

Manuela González ha cautivado a muchos televidentes con sus dotes de actriz y a varios clientes con su emprendimiento de productos a base de coco, pero lo que muchos de sus seguidores desconocían era el talento musical que tenía oculto. Y fue a través de algunas historias de Instagram que decidió compartirlo con un pequeño concierto virtual de piano.

Además de ser actriz y empresaria, también ha destacado con su participación en MasterChef Celebrity, dejando a los televidentes impresionados con algunas de sus preparaciones, las cuales no solo fueron elogiadas por sus compañeros sino también por el jurado. Pero ahora sus seguidores conocen que no solo es talentosa en la cocina y frente a las cámaras, sino también en lo que a música se trata.

A través de varias historias en su cuenta de Instagram, Manuela González aprovechó la tranquilidad de su casa para retomar una vieja actividad que según ella hacía mucho tiempo que no practicaba: tocar el piano. En las publicaciones se puede escuchar cómo la actriz tocaba las tonadas principales de una de las canciones más conocidas de Coldplay, ‘The Scientist’, además de interpretar el tema de una película para que sus seguidores adivinaran cuál es.

“La casa solita para mí y yo retomando estos asuntos que tanto me gustan. A que muchos por acá no sabían que me gustaba tocar el piano”, escribió la exparticipante de MasterChef Celebrity en sus historias mientras tocaba la canción.

Instagram: @lamuelagonzalez

Más sobre el pasado musical de Manuela González

Los seguidores de la actriz aprovecharon una sesión de preguntas y respuestas para conocer un poco más de cómo empezó a tocar piano y porque decidió dejar de practicar. Manuela González dejó ver que sus inicios con este instrumento fueron a una edad temprana y por su propia cuenta, y a pesar de lo mucho que le gusta practicar, comentó que es muy inconstante en lo que se refiere a este tema.

“Empecé a aprender piano a mis 16 años, empíricamente, cuando terminé el colegio en Estados Unidos, y después en algún momento de la vida tuve la fortuna de tener un piano y una gran maestra me dio clases. Pero he sido muy inconstante desafortunadamente porque la verdad es que me encanta”, confesó la empresaria.