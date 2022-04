Jessi Uribe, esta es su canción más reproducida en Spotify

‘Alguien Me Gusta’ del cantante Jessi Uribe junto a Andy Rivera y Jhonny Rivera es uno de los temas más reproducidos del cantante en Spotify y es que desde su publicación en la plataforma ya ha superados los 52 millones de reproducciones.

El tema narra la historia de lo que es un amor imposible, pues la otra persona tiene el corazón ocupado por otro amor, lo que desencadena una batalla interna mientras las ganas de acariciarle lo carcomen por dentro.

“Alguien me gusta, pero no puedo decirle, tiene una vida construida que no puedo destruirle, yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible. Y que me duele que, sin poder tenerla, haya que despedirme. Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme y la conciencia me impide acercarme”, es parte del tema que es coreado.

Al éxito también se suman ‘Dulce Pecado’ con más de 40 millones y ‘Matemos Las Ganas’ con 24 millones de reproducciones. Todo en medio de una docena de éxitos que lo establecen como uno de los mejores cantantes del momento.

“De mis favoritas, de esas que ponen a sacar fiado 🥃🥃 #mirecuerdollorarás”, fue una de las más recientes publicaciones del artista mostrando un pequeño extracto del video oficial del tema.

Este video lo lanzó el pasado 22 de marzo del 2021, el mismo día de su cumpleaños, y desde su estreno recibió muy buenos comentarios por partida doble. Ese video se convirtió en tendencia en YouTube y en menos de dos días superó las 400 mil reproducciones, pero a la fecha ya supera los 12 millones de reproducciones.

En las imágenes aparece el artista santandereano junto a una modelo rubia, la cual interpreta a su expareja y a la que lamenta haber dejado. Desde su estreno el sencillo fue catalogado como una canción de despecho que sin dudas es ideal para dedicar.