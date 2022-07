Epa Colombia reveló las cirugías estéticas que se ha hecho

Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, ha estado muy vigente en redes sociales tras saltar a la fama en 2016 con un video apoyando a la Selección Colombia que compartió mucha gente, incluso, hasta el presidente de la época Juan Manuel Santos.

Desde ese día comenzó su fama que entre aciertos escándalos ha mantenido vigente a tal punto que ahora es una empresaria con proyección e ingresos en Colombia, gracias a su negocio de keratinas.

Ahora como ya mejoró sus ingresos económicos, la mujer se ha hecho ciertos retoques de belleza en estos años que ella sentía que eran necesarios para verse y sentirse mejor.

En un reciente video, Epa Colombia mostró quién ha estado detrás de sus procedimientos estéticos y, además, contó cuáles han sido las cirugías que se ha hecho.

“Todoslos procedimientos me los he hecho con Camila, me he hecho bótox, labios, hilos tensores, mejor dicho que no tengo y puedo decir que es la mejor, transformó mi rostro y mi cuerpo. Si me pones un antes y un después no soy ni la mitad de la mujer que hoy en día soy”, comentó Daneidy Barrera.

El video ha obtenido más de 400.000 reproducciones, cerca de 10.000 likes y más de 700 comentarios entre los que destacan mayoritariamente las críticas a sus procedimientos estéticos.