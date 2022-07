Por esta razón La Segura estuvo ausente en las redes sociales por tres días

La Segura es una creadora de contenido que suele mantener actualizados a sus seguidores a través de sus historias de Instagram sobre su vida diaria, sus nuevos proyectos, y más recientemente sobre una posible relación romántica con el chef Ignacio Baladán. Pero durante los últimos tres días, la joven estuvo ausente en las redes sociales, preocupando a varios de sus fanáticos en especial luego de que había anunciado hace poco que estaba presentando un caso de fiebre.

Sin embargo, hace algunas horas volvió a aparecer en su cuenta de Instagram, mostrándole a sus seguidores todo lo que ha atravesado durante los últimos días y dejando ver cómo ha evolucionado su enfermedad.

Puede leer: ‘La Segura’ reveló en sus historias cómo le gusta tener relaciones sexuales

A través de varias historias en su cuenta de Instagram, La Segura anunció su regreso a esta plataforma luego de haber estado tres días ausente, explicando que la razón de esto se debe precisamente al caso de fiebre que ha estado presentando desde hace una semana en Perú.

“Llevo casi una semana haciéndome vaporizaciones de eucalipto con vaporu para el pecho y la tos. No obstante... todos los días me ha subido fiebre”, comentó Natalia Segura a través de algunas publicaciones en su Instagram.

Instagram: @la_segura

Instagram: @la_segura

Instagram: @la_segura

Lea también: La Segura confesó que pensó en el suicidio meses atrás

Sin embargo, a pesar de su malestar logró recuperarse un poco gracias a que pudo sudar la fiebre y recobrar suficientes fuerzas como para poder actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud.

“Pero una p***a empoderada no se deja caer... Y después de 1 semana sin poder salir por el sereno de Lima, emprendimos un viaje ayer a Chiclayo a la 1 de la tarde, pero nos devolvimos otra vez a Lima hoy a las 6 AM. Pero como sudé la fiebre toda la madrugada lit me levanté juagada... En malestar me siento mucho mejor”, dijo La Segura en sus historias.

Instagram: @la_segura

Instagram: @la_segura

Instagram: @la_segura