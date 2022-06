La Segura confesó que pensó en el suicidio meses atrás

Fue a través de un extenso video que La Segura reveló todo. Y, antes que nada, pidió a sus seguidores que no comparten sus mismas creencias religiosas a saltar el clip, aunque consideró importante que la escuchen para ver si servía de medio para hacerles llegar la fe.

Recordó que durante siete meses pasó por una situación de salud muy grave y que, pese a que tuvo cómo responder a todo lo que ameritaba hacer, se sentía atada. Y con ello sintió un desprendimiento en el que llegó a cuestionar a Dios y pelear con Él en su intimidad.

“Yo no entendía que literal no exista para Dios, no me escuchaba, se había olvidado de mí. Recuerdo que una amiga me regaló un reloj y me dijo ‘cuando lo veas quiero que veas que el tiempo de Dios es perfecto’. Y agradecía esas palabras sabias que nadie más me podía dar. Ni siquiera en siete meses mejore un poquito”, aseguró.

El pensamiento de suicido de La Segura

Aseguró que después de pasar por todo lo que le ocurría, sintió que cayó en un laberinto muy extenso. Uno del que se le hacía imposible salir. “Yo caí en una depresión muy fuerte en ese momento, caí en el hoyo más impresionante que se puedan imaginar. Recuerdo que un día no paré de llorar, que me desperté hasta que me quedé dormida”.

Precisó que fue tan fuerte la depresión, que, en medio de las secuelas, de la falta de respuestas y verse imposibilitada pedía que se le quitaran los pensamientos negativos al respecto.

“Ese día sentí que toqué tanto fondo que mi mamá vio en mis ojos lo que quizá yo quería hacer y recuerdo que salí del baño de la habitación y fui caminando hacía mi cama vuelta nada y mi mamá me miró y me dijo: ‘Por favor no lo vas a hacer, yo lo veo en tus ojos, sé que estás en ese fondo. No lo vas a hacer porque destruís a una familia’. Y fue muy duro para mí porque, sin yo decir una sola palabra mi mamá sabía lo que estaba pensando. Y sí, por segunda vez pensé con atentar contra mi vida”.

La religión de La Segura

La Segura se caracteriza por ser una mujer que habla sin filtros, al natural, de una manera muy cercana que toca y que hace sentirse como una más de la familia. Desde pequeña es cristiana, pese a los cuestionamientos de muchos quienes aseveran que su compartimiento no se adhiere a sus creencias.

“Yo no soy perfecta y sé que está bien y que está mal, cada persona vive un proceso diferente con Dios. No necesito ser la más santa para ser una hija de Dios. No necesito ser perfecta para ser una hija de Dios. Y si en algún momento voy a ser juzgada va a ser Él quien me juzgue no los seres humanos porque no estamos en el derecho de ello”.