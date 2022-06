‘La Jesuu’ confesó que sufre de depresión y está pasando por su peor racha

‘La Jesuu’ se ha visto envuelta últimamente por noticias malas y polémicas, cuando normalmente no es una creadora de contenido que esté sonando por eso. A través de sus redes sociales, ‘La Jesuu’ ha decidido hablar del mal momento que vive respecto a su salud mental.

Lea también: Anuel AA pasó angustia en un escenario al ser atacado por un fanático

Hace poco, todos fueron testigos de el gran escándalo que se formó en su perfil por su exnovio. Al parecer ella y Breiner se seguían viendo a escondidas de muchas personas, sobre todo en internet. Las cosas entre ellos no eran oficiales, pero seguía habiendo romance entre ellos. En eso, en una oportunidad se vieron y al parecer hubo un poco de celos por parte de ella, desatando tremenda pelea. En redes sociales se leía que él la había golpeado.

Luego de esto, ‘La Jesuu’ aclaró que se dejó llevar por la rabia e hizo pública una situación completamente privada, pidiéndole disculpas al mismo Breiner y a sus seguidores por preocuparlos. Esta situación decía mucho de por si, así que ella decidió aceptarlo y afirmar que efectivamente sufría de depresión. En una dinámica de preguntas en Instagram quisieron saber cual era el motivo de su tristeza, a lo que ella contestó “Mami, son demasiadas cosas. Yo siempre he sufrido de depresión, pero reo que esta etapa fue donde la depresión más me atacó. A uno le toca como payaso, reír pa’ no llorar, pero no somos de hierro prima”

Lea también: Jessi Uribe confesó que estuvo a punto de alejarse de Paola Jara

Ante estas duras palabras, muchos reaccionaron bastante tristes por conocer la realidad en la vida de ‘La Jesuu’ “Uy ¿qué le pasó a ‘La Jessu’? Esta super demacrada y super dejada. Mami, póngase bien bonita, ámese profundamente” “¿Pero qué le ha pasado a esta niña en la cara?”. Sin embargo, no es nuevo que las personas les falte compasión a la hora comentar algo, así que resaltaron el retoque que ella se había hecho en sus labios “¿Esta mujer que se hizo en esos labios? Se le ven tan grandes que le hacen ver bozo y todo”