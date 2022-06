‘La Jesuu’ habló de las críticas que recibió por haber adelgazado tanto

Los usuarios opinaron que La Jesuu también es responsable de lo ocurrido con su ex pareja. Instagram @lajesuu

No hay dudas que La Jesuu sigue dando de que hablar, pues se ha apoderado de las redes sociales de una manera avasallante y sobre todo con una autenticidad que la diferencia de las demás, no solo físicamente, sino en su personalidad y seguridad a la hora de enfrentarse al mundo y las críticas.

Todos saben que a través de los años, las personas cambian en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, hay varios seguidores que suelen criticar a los creadores de contenido por esto mismo.

Desde que ‘La Jesuu’ llegó a redes sociales, causó inspiración en muchos, sobre todo porque se sentían identificados con ella, pues era una mujer de bajos recursos que vivía en Cali y que al lado de su primo, en el 2019 probó suerte en redes sociales hasta convertirse en lo que es hoy en día, una de las influenciadoras colombianas más reconocidas de todas.

En todos los años que lleva en redes sociales, aseguran muchos que la plata la ha cambiado, pero no necesariamente para mal, de hecho, ella considera que está más bonita. ‘La Jesuu’ hace algún tiempo era mucho más voluptuosa y ahora, algunos aseguran que está tan flaca que no se reconoce.

Ante esto, ‘La Jesuu’ se pronunció en redes sociales incluso mostrando su cuerpo antes “Ahora que estoy delgada, me doy cuenta como estaba antes” añadiendo que admiraba mucho su cola ya que le parecía que era muy bonita.

Pero no fue lo único, de hecho, añadió que muchas personas solamente estaban esperando a que ella se cayera para burlarse, pero simplemente consideraba que era una mujer muy tranquila y relajada con los temas que hablaban en redes sociales, así que para ella no era gran cosa que comentaran sobre su vida personal y su cuerpo, aunque cabe resaltar, que no está bien hablar de cuerpos ajenos.