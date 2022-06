La Segura confesó que es adicta al vibrador

La Segura no puede soltar su vibrador Instagram @la_segura

En compañía de La Liendra, Dani Duke, Javier Cardona, Daiky Gamboa y su madre Alexa Mena es como La Segura imita una especie de reality en el que su nombre es Laura.

“Hola, mi nombre es Laura y soy adicta al vibrador”, comienza La Segura en el video mientras de repente aparece junto al vibrador en color fucsia rumbo al baño. Pero La Liendra se va hasta la puerta queriéndola derrumbar, mientras grita a todo pulmón “Somos tus amigos, y sabemos lo que estás haciendo”, pero La Segura responde “Ay estoy ocupadita”.

Luego es el turno de Dani Duke quien simula ser su mejor amiga y en medio de un par de entrevistas desde un restaurante confiesa “Mi mejor amiga necesita ayuda, se volvió una pajiza adicta”. A lo que La Segura dicen “Ay sí amiga, dele, dele, dele papi dele”.

Pero dentro de todo el único que en la recreación le brinda su respaldo es Daiky Gamboa quien en unas palabras da los argumentos necesarios y cada motivo. “Ay dejen el show, yo sí la apoyo, este por lo menos no me la va a hacer sufrir, no la va a embarazar y la hace venir”.

Seguidamente es la oportunidad de su madre Alexa Mena, a quien recientemente le cumplió el sueño de conocer París en su viaje por Europa, quien confiesa en la entrevista que “Yo no sé, no sé en qué momento mi niña se convirtió en eso. Yo la llamo, y la llamo y ella solo hace dele, del y dele con ese palo de goma”.

Por otra parte, llega Javier Cardona quien dice que “extraño a mi novia, esa que no se restregaba todo el día eso por allá abajo. ¿Ven esa cosa rosada que vibra y la hace feliz? Por eso nos cambió”.

Y finalmente La Segura llega para cerrar el video diciendo “Entiéndame, no puedo parar, ahí viene, al ritmo de la música” mientras comienza a sonar ‘Kulikitaka Ti’ de Toño Rosario.