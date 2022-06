Beta fue el ganador de sentencia y hambre en el Desafío

Este martes, 28 de junio, la prueba midió la puntería de los participantes y las mujeres de Beta marcaron la parada. Cuando quedan dos equipos y cada vez se hace más compleja la competencia en el Desafío, la tensión aumenta.

“Hay que bajarle al ego como deportistas y llegar los mejores”, dijo Criollo de Beta al finalizar la prueba. Mientras que Duvan, del equipo Alfa, que cree que ya a estas alturas los que quedan son los mejores, se anticipaba a pensar que sería el elegido por el equipo Beta. Esta sería su quinta vez.

Como parte del premio, Beta debió elegir a un hombre para sentenciarlo a muerte. Como equipo decidieron que era Duvan. Lo que coincidió con su pronóstico.

“Ya son tus habilidades, demostrar que te tienes que quedar aquí”, le dijo Tarzán a Duvan en el momento en el que Andrea anunciaba que el equipo Beta lo había elegido.

“Creo que se lo sospecha”, dijo Maleja, sobre cómo sería la reacción de Duvan al enterarse de la decisión de ser el elegido para tener el chaleco.

Los participantes de Beta reconocieron que Duvan hace las cosas a su propio ritmo y Maleja recordó que cuando estaba juntos en Gamma, le pedían que fuera más rápido, pero al final, se dieron cuenta que esa actitud le favorecía en la precisión que tenía en algunas de las pruebas.

“Voy a dar todo de mí, no voy a regalar el cupo (...) esto no se vive todos los días y la idea es llegar a la final. No voy a guardar para mañana lo que se puede dar hoy. Acá esto no para, esto sigue. ”, dijo Duvan, cuando ya se puso el chaleco.