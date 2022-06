Este es el documental en el que Tarzán revela todo sobre su pasión por el BMX y el break dance

Se trata de un documental de televisión sobre la vida de Andrés Miranda, mejor conocido como Tarzán del ‘Desafío The Box’. Este fue grabado en el año 2018 y realizado por la RTVC en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el cual se muestra la vida en general de este personaje.

LEA TAMBIÉN Tarzán dice que no va a desistir de sus sueños con unas sensuales fotos

Además de sus vivencias, su familia y su labor con los jóvenes de su comunidad, y es que tal como lo dice el título “Cambiando el Mundo” Tarzán ha cambiado la vida de muchas personas en su comunidad por lo que hoy es un referente y un ejemplo a seguir para muchos niños y jóvenes de toda una región.

Indicó que empezó primero con una bicicleta a hacer BMX freestyle, pero que para esa época salió la canción de Daddy Yankee con la que veía como bailaban y le gustaba mucho.

“Incluso un día intenté hacer una acrobacia de esa que yo hacía y me golpeé, bueno y de ahí a mí me empezó a gustar eso tanto que yo simplemente me ponía a ver vídeos y todo eso. Yo algún día tengo que bailar, así como ellos, porque era algo que me gustaba mucho me llama la atención”, dijo.

De allí se unió a un programa de break dance, en el que instruyó a varios niños, todo con el propósito de hacerlos niños de bien. Pero a medida que avanzaba era criticado, pues muchos no aprobaban el baile.

“La promotora Sandra ella lo que me decía era que no le prestará atención a la persona que si yo le ponía disciplina y esfuerzo yo podría salir adelante. Yo trabajaba normal, yo todo el tiempo he hecho eso”.

Añadió que para ese tiempo no tenía un trabajo, y le hacía frente a todo. Pues con el baile no ganaba nada, ya que apenas era que iba comenzando. Para ese tiempo cuidaba además a sus hermanas, trabajaba, estudiaba y aún así tenía tiempo para todo sin descuidar nada.

Le tocó luchar contra las críticas y estigmas que se tienen sobre las personas que practican break dance. Pero siguió su camino, y allí está como una de las grandes estrellas del ‘Desafío The Box’.