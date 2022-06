El impresionante contacto que tuvo Claudia Bahamon buceando

No es secreto que Claudia Bahamon tiene una afinidad muy cercana con los océanos y la vida en ellos. Además de ser una de las mayores defensoras de estos, recientemente ha mostrado un video inigualable.

En una de sus publicaciones contó como sumergida en el agua escuchó insistentemente el sonido agudo de la campanita que hizo su guía. Y que re repente una inmensa sombra se acercaba y a medida que sucedía era más intimidante.

“Cierro los ojos y los abro como queriendo ver mejor y de repente hay foco… es como un bus lleno de puntitos en cámara lenta. El pez más grande y antiguo del planeta. Miro a mi alrededor buscando complicidad y están mis compañeros, se ven minúsculos, frágiles al lado de los 14 metros de longitud de esta hermosura de animal”, contó.

Dijo que empezó a sentir que las primeras lágrimas ante tanta hermosura, pero que por primera vez en su vida tuvo que postponer el llanto pues necesitaba control mental y oxígeno para nadar a su lado y detallarla lo que más pudiera.

“Podría ser la primera y última vez que la vería y no me despegaría de su lado hasta que ya mis piernas renunciaran a seguirla. Es bellísima, intimidante, monumental, lo que se siente a su lado es indescriptible. ¡¡¡¡¡¡Es WOW!!!!!! Le quité la mirada un micro segundo para hacerme un ‘selfie’ y pues parece que no es lo suyo”.

Reveló que se despidió con un coletazo y quisiera pensar que fue de buena suerte, porque de ahí en adelante lo que vivió no sabe si algún día en su vida lo podrá repetir.

“Pero no saben que alegría siento de poder contárselo a mis hijos. Terminamos este día con sonrisas y miradas cómplices de haber logrado este tan anhelado encuentro y de mi parte llorando de emoción pues nunca imaginé que este animal fuera real hasta no verlo con mis propios ojos”.

Claudia Bahamon confesó que acercase tanto a la naturaleza finalmente le recuerda que es parte de ella. El post se llenó de una infinidad de reacciones de parte de sus seguidores.